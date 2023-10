Tentano furto in un’abitazione di Palermo, due arresti

Svegliati dai rumori sospetti, i proprietari di casa hanno subito chiamato il 112, segnalando che si erano introdotti degli sconosciuti

Un uomo di 26 anni e una donna di 24 sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo per tentato furto in abitazione. I due giovani, in piena notte, dopo aver rotto il vetro di una porta finestra, si sarebbero introdotti all’interno di un’abitazione a pochi passi dalla stazione ferroviaria.

Svegliati dai rumori sospetti, i proprietari di casa hanno subito chiamato il 112, segnalando che dentro la loro abitazione si erano introdotti degli sconosciuti. I carabinieri hanno fermato i due mentre tentavano di fuggire dal balcone dell’appartamento. L’arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto nei confronti di entrambi la custodia cautelare in carcere.