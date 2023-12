“Attrezzati” per lo scasso e in giro in via Acquicella a Catania: fermati due giovani

Tentati furti sventati dalla Polizia di Stato a Catania, che hanno fermato due giovani con mezzi atti allo scasso nei pressi di via Acquicella.

Ecco il bilancio dell’operazione.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Tentati furti a Catania, due fermati

I poliziotti della Squadra Volante della Questura di Catania, mentre erano impegnati nei servizi di controllo del territorio per il contrasto dei reati predatori, dello spaccio e di ogni forma di illegalità, hanno fermato un veicolo – con a bordo due persone – mentre procedeva in via Acquicella.

Identificati, sono risultati essere originari di Catania, entrambi classe 1993 e destinatari di un avviso orale emesso dal Questore di Catania. A loro carico sono emersi, inoltre, pregiudizi penali e di polizia per reati contro il patrimonio.

Perquisizione dell’auto

Gli agenti a quel punto hanno deciso di proseguire con una perquisizione del veicolo che ha dato esito positivo. All’interno di uno zaino hanno trovato, infatti, numerosi arnesi atti allo scasso e una carta carburante collegata a un altro veicolo, che sono stati immediatamente sequestrati.

Dopo essere stati sottoposti a foto-segnalamento da parte della Polizia Scientifica, gli agenti hanno accompagnato i due giovani negli uffici della Questura per le attività di rito.

Alla luce di quanto di quanto emerso, uno dei due fermati è stato denunciato per il possesso ingiustificato di grimaldelli e arnesi atti allo scasso. Sulla carta carburante, invece, sono in corso ulteriori accertamenti per risalire al proprietario.