Termovalorizzatori, Schifani ne annuncia due in Sicilia. Minardo: “Siano dati poteri”

Il presidente Renato Schifani annuncia la costruzione di due termovalorizzatori in Sicilia. Minardo lo appoggia.

Il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, annuncia in un’intervista ai colleghi de “La Sicilia” la volontà di realizzare in Sicilia due termovalorizzatori per combattere l’emergenza rifiuti.

L’ex presidente del Senato ha sottolineato che le due strutture potrebbero essere costruite in provincia di Palermo e in provincia di Catania, con la finalità di servire rispettivamente la Sicilia occidentale e la Sicilia orientale.

Schifani auspica la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione termovalorizzatori entro la fine del 2023.

Minardo: “Serve convergenza politica”

“La posizione del presidente Schifani in tema di termovalorizzatori è assolutamente di buonsenso e va supportata con la massima convergenza politica. Adesso tocca al Governo nazionale accelerare sul conferimento di poteri speciali al governatore per la costruzione degli impianti”.

Lo dice il deputato della Lega e Presidente della Commissione Difesa della Camera Nino Minardo commentando le dichiarazioni del Presidente della Regione Siciliana in tema di tema di termovalorizzatori.

Minardo: “Termovalorizzatori indispensabili”

“A Schifani – continua Minardo – vanno dati gli stessi poteri speciali che sono stati conferiti per il sindaco di Roma Gualtieri che, dopo averli ottenuti ad aprile, a giorni potrebbe pubblicare il bando per la costruzione di un nuovo termovalorizzatore destinato ad aiutare la Capitale a uscire dall’emergenza rifiuti”.

“Per la Sicilia i termovalorizzatori sono indispensabili per uscire dal cappio delle discariche sature, inquinanti e pericolose” conclude il parlamentare.