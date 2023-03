Terremoto di magnitudo 3.5, scossa avvertita anche in Sicilia: cosa succede

Mattinata movimentata per i residenti dell'area. La scossa di terremoto è stata avvertita anche a Messina.

Una forte scossa di terremoto si è verificata stamattina alle ore 10.30 in provincia di Reggio Calabria.

Così come segnalato dagli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la scossa ha avuto una magnitudo 3.5 ed è stata localizzata a 5 chilometri a Sud-Est di Santo Stefano in Aspromonte, a 15 chilometri dal capoluogo calabrese.

Terremoto in Aspromonte, sentito anche a Messina

La scossa di terremoto è stata avvertita anche dalla popolazione residente a Messina, in Sicilia. Sull’Isola il movimento della terra non ha causato particolare preoccupazione, mentre nel centro abitato di Santa Eufemia d’Aspromonte è stata evacuata la scuola dove erano in corso le lezioni mattutine. Non si registrano, al momento, danni a persone o cose.

L’area dello Stretto di Messina in queste è particolarmente attiva per quanto riguarda le scosse di terremoto. La scorsa notte un doppio sisma ha svegliato gli abitanti delle Isole Eolie. Anche in quel caso, fortunatamente, non si sono registrati danni a persone o cose.