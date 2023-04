Scossa di terremoto nella notte, trema la costa del Catanese: i dettagli

Scossa di terremoto registrata dall'INGV durante le ore notturne al largo della costa ionica. Ecco cos'è successo.

Trema la terra al largo di Catania. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata nel corso della notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 aprile alle ore 3,34 nel mar Ionio, al largo della costa etnea, nello specchio di mare presente tra le località di Mascali e Riposto.

Il sisma è stato segnalato dagli strumenti della Sala Sismica INGV-Roma e ha avuto una profondità abbastanza superficiale, di appena 8 chilometri. Il terremoto, in virtù della sua posizione in mare aperto, non ha causato danni a persone o cose.

Terremoto in Sicilia, recentemente altre scosse alle Eolie

Recentemente, un altro terremoto di media intensità aveva interessato ancora le coste siciliane. Lo scorso 1° aprile una scossa di magnitudo 3.5 era avvenuta al largo delle isole Eolie.

Il sisma era stato avvertito dagli abitanti nelle piccole isole dell’arcipelago eoliano, in particolare a Salina, Alicudi e Filicudi. Anche in quel caso, fortunatamente, non erano stati registrati danni a persone o cose.