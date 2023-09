Trema il Catanese, scossa di terremoto in mattinata: la nota INGV

Nuovo sisma registrato in provincia di Catania: ecco le prime informazioni.

Si è registrato poco prima delle 11 di oggi, martedì 19 settembre, un terremoto in provincia di Catania, con epicentro a due chilometri da Ragalna.

Ecco le prime informazioni sulla scossa, avvertita nel Catanese, in particolare nei paesi etnei. Da Ragalna, in particolare, giungono alcune segnalazioni. In molti hanno scritto sui social, dicendo di aver avvertito il sisma. Lo scorso sabato, 17 settembre, nella stessa zona si era registrato un altro lieve terremoto (di magnitudo 1.9).

Ingv, terremoto a Ragalna

Nella nota Ingv si legge che è stato registrato alle ore 10.45 un sisma con coordinate geografiche (lat, lon) 37.6480, 14.9460 a una profondità di 1 km.

Tra i Comuni vicini all’epicentro (entro 20 chilometri) si segnalano:

Ragalna CT

Santa Maria di Licodia

Biancavilla

Belpasso

Nicolosi

Paternò

Adrano

Camporotondo Etneo

Pedara

San Pietro Clarenza

Trecastagni

Mascalucia

Tremestieri Etneo

Viagrande

Gravina di Catania

Zafferana Etnea

Misterbianco

Motta Sant’Anastasia

San Giovanni la Punta

Sant’Agata li Battiati

Aci Bonaccorsi

Aci Sant’Antonio

San Gregorio di Catania

Milo

Valverde

Santa Venerina

Aci Catena

Centuripe

Bronte

Acireale

Immagine di repertorio