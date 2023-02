Nuovo forte sisma in Europa, “trema” la Croazia: scossa di magnitudo 5 avvertita anche in Italia

Nuovo sisma nel cuore d'Europa, scossa di magnitudo 5.0 in Croazia: le ultime notizie.

Un forte terremoto ha colpito la Croazia, con una scossa di magnitudo 5.0 e diverse altre di intensità inferiore. Pare che il sisma sia stato avvertito anche in Italia, in particolare in Friuli Venezia Giulia.

Ecco le prime informazioni sull’accaduto.

Terremoto di magnitudo 5 in Croazia

L’Ingv (Centro Nazionale Terremoti) ha registrato un terremoto di magnitudo 5.0 nella costa croata settentrionale. La scossa – con coordinate geografiche (lat, lon) 44.9680, 14.7480 e con epicentro a una profondità di 9 chilometri – sarebbe stata avvertita anche in Italia. Il sisma delle ore 10.47 è stato seguito da altre scosse di assestamento, le più forti delle quali di magnitudo 3.3 (delle ore 10.53) e di magnitudo 2.6 (lieve, ma a una profondità di soli 3 chilometri). Il terremoto è stato localizzato dalla Sala INGV di Roma. Al momento non si hanno notizie di feriti, danni ed eventuali disagi per la popolazione colpita.

Non c’è pace in Europa sul fronte dei terremoti. Proprio negli scorsi giorni, il 13 e il 14 febbraio nello specifico, un terremoto – caratterizzato da diverse scosse di magnitudo compresa tra 5.5 e 5.8, più altre di minore forza – aveva colpito l’Europa dell’Est, in particolare la Romania. Anche in quel caso, il sisma era stato avvertito in più Paesi e aveva provocato una serie di danni nelle città coinvolte.

Immagine di repertorio