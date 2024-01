VIDEO | Terremoto killer, la scossa di 7.6 e la gente in fuga in Giappone: le immagini

Gente in strada, urla e terra che trema senza fine: le terribili immagini del devastante sisma in Giappone.

Sono terribili le immagini che arrivano dai vari video amatoriali girati durante il terremoto di magnitudo 7,6 che ha interessato il Giappone nelle prime ore del nuovo anno.

Sono almeno 48 le vittime accertate.

Il video mostra il terremoto devastante in Giappone

Sui social i filmati del terrificante evento naturale mostrano gente terrorizzata correre in strada per sfuggire alle macerie e la terra tremante. Innumerevoli i danni a strade ed edifici: migliaia di cittadini rimangono senza luce e acqua.

“Al popolo giapponese”, il governo chiede di “stare in allerta” perché “potrebbero esserci terremoti per circa una settimana con una scala di intensità fino a sette” e si teme che possa registrarsi uno tsunami altrettanto devastante.

L’epicentro del terremoto è stato a Ishikawa, ma si registrano morti anche a Wajima (24), Suzu (20), Nanao (5), Anamizu e nella penisola di Noto (2), nella città di Hakui e nella città di Shiga (1).

L’aereo in fiamme

Come se non bastasse il terremoto mortale, il Giappone è rimasto sconvolto nelle scorse ore da una nuova tragedia: il volo JL516 della Japan Airlines, un Airbus A350, si sarebbe scontrato con un aereo della guardia costiera sulla pista dell’aeroporto di Haneda a Tokyo. Cinque le vittime.

Papa Francesco prega per le vittime di entrambe le disgrazie: “Papa Francesco ha appreso con profonda tristezza della perdita di vite e dei danni causati dal terremoto nella prefettura di Ishikawa. Assicura a tutti quelli colpiti da questo disastro solidarietà e vicinanza spirituale, e prega soprattutto per i morti, quelli che piangono la loro perdita e per il salvataggio di tutte le persone ancora disperse”, si legge nel telegramma di cordoglio.

Fonte video: Aska