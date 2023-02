Terremoto in Turchia e Siria, superati i 50mila morti

E' quanto emerge dai dati forniti dalle autorità dei due Paesi. Dal 6 febbraio 9mila scosse di assestamento

Ha superato i 50mila morti il bilancio del devastante sisma che il 6 febbraio scorso ha colpito una regione a cavallo tra Turchia e Siria. E’ quanto emerge dai dati forniti dalle autorità dei due Paesi: 44.218 i morti accertati in Turchia, stando all’agenzia di stampa Anadolu, che cita l’Agenzia turca responsabile per la gestione delle calamità (Afad) e 5.900 morti accertati al momento in Siria.

Evacuate dall’area del disastro 530mila persone

Dal 6 febbraio ci sono state 9mila scosse di assestamento, stando a Trt. Solo in Turchia, le persone evacuate dall’area del disastro sono state 530mila.