Terremoto in Turchia, neonato di 7 mesi estratto vivo dalle macerie dopo 6 giorni

Ancora un miracolo in Turchia. Un neonato di sette mesi è stato salvato nel distretto di Antakya, nella provincia meridionale turca di Hatay, una delle zone più devastate dal terremoto di lunedì scorso. Il piccolo, come riporta l’agenzia di stampa statale turca Anadolu, è rimasto intrappolato tra le macerie per 140 ore.

Ma non è l’unico caso visto che nel distretto di Nizip, una adolescente è stata estratta dalle macerie 146 ore dopo il sisma e nel distretto di Antakya, un uomo di 35 anni è stato salvato dopo 149 ore.