Trema di nuovo la terra in Sicilia, scossa di terremoto nella notte

Tornano le scosse di terremoto in Sicilia. Ecco dove si è verificato l'ultimo evento sismico nel territorio isolano.

Ancora scosse di terremoto in Sicilia. Un sisma di magnitudo 2.9 è stato registrato alle ore 4,19 del mattino a 8 chilometri Sud dal centro abitato di Cesarò, in provincia di Messina.

Il movimento della terra è stato registrato dagli strumenti della Sala Sismica dell’Ingv di Roma e, secondo le prime informazioni, non avrebbe provocato danni a persone o cose.

Le altre scosse segnalate

Nelle ore precedenti i sismografi hanno segnalato altri terremoti di bassa intensità a poca distanza dalla costa messinese, tra la Sicilia e la Calabria. Alle ore 1,31 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.1 nel Tirreno meridionale, a Sud-Est dell’isola di Stromboli.

Nella stessa porzione di mare, alle ore 00,38 è stato registrato un terremoto di magnitudo 2.5. Anche in questi casi non ci sono stati problemi per la popolazione.