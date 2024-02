Terribile femminicidio: 41enne uccisa a coltellate, si cerca il marito

Ennesimo, orribile, femminicidio: una donna di 41 anni è stata trovata morta in casa, uccisa da una serie di coltellate. I carabinieri a caccia del marito

Un terribile femminicidio si è consumato nelle scorse ore a Bovolenta, in provincia di Padova. Una donna di 40 anni, Sara Buratin, è stata trovata morta in casa. La donna, dalle prime informazioni, sarebbe stata uccisa a coltellate. A rinvenire il cadavere sarebbe stata sua mamma, questa mattina, nel cortile della sua abitazione, non distante dalla stazione dei carabinieri, in viale Italia.

La donna aveva una figlia di 12 anni: il marito è irreperibile

Inutile l’arrivo dei soccorritori del 118. La zona è stata transennata, le indagini sono affidate a carabinieri. Sul luogo del delitto il pm di turno Sergio Dini e il medico legale. La vittima, secondo quanto trapelato, aveva una figlia di 12 anni. I militari dell’Arma sono ora alla ricerca del marito della vittima, un 39enne, che al momento risulta irreperibile. Sul posto, con i carabinieri del nucelo investigativo ed il medico legale, anche il magistrato di turno, Sergio Dini.

