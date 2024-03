Terribile incidente sulla A1 tra Frosinone e Cassino: gravi le condizioni di due bambini

Il sinistro ha coinvolto due automobili e ha procurato lesioni a due bimbi. Fondamentale l'intervento dei sanitari mediante elisoccorso.

Un terribile incidente sull’autostrada A1 Milano-Napoli ha avuto luogo questa mattina, nel tratto tra Cassino e Frosinone in direzione Roma. Stando a quanto si apprende, lo scontro avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 18 marzo, ha coinvolto due automobili e tra i feriti ci sono due bambini.

Traffico in tilt: si registrano cinque chilometri di coda verso Napoli, mentre si circola su una sola corsia e si registrano 8 chilometri di coda in direzione Roma. È temporaneamente chiuso il tratto di A1 in direzione Napoli tra Frosinone e Ceprano.

Incidente sulla A1: le comunicazioni di Autostrade per l’Italia

Lo comunica Autostrade d’Italia: “Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari con l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e i soccorsi meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia”.

Inoltre, si registra un chilometro di coda verso Roma all’altezza dell’uscita obbligatoria a Cassino. Agli utenti che provengono da Roma e sono diretti verso Napoli il personale di Autostrade per l’Italia, “consiglia di uscire a Ferentino, percorrere la Strada Statale 6 Casilina verso Ceprano dove riprendere l’A1 verso Napoli. Agli utenti provenienti da Napoli e diretti verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria a Cassino si consiglia di percorrere la Strada Statale 6 Casilina verso Frosinone dove riprendere l’A1 verso Roma”.