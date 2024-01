Test di Medicina 2023 annullato dal Tar: ecco cosa cambia

Cosa cambierà per i test di Medicina del 2024 dopo la decisione del Tar di annullare quelli relativi all'A.A 2023-2024?

Il Tar del Lazio ha disposto l’annullamento dei Test di Medicina 2023, sospendendo i provvedimenti che hanno disciplinato le prove di ammissione alla Facoltà per l’anno accademico 2023-2024, preservando le posizioni di chi ha comunque superato il test.

Cosa cambierà, adesso, in vista dei test di Medicina 2024? Erano stati circa 3 mila cinquecento i ricorsi giunti al Tar a seguito del test d’ammissione dello scorso anno. Secondo i richiedenti ricorso, i criteri di valutazioni adottati erano errati ed irregolari. “Nonostante il Tar abbia correttamente rilevato una serie di aspetti di illegittimità la soluzione che ha messo in campo rischia di creare disparità ed ingiustizia ancora peggiori” ha dichiarato un rappresentate degli studenti.

Test Medicina 2023 annullato: cosa cambierà



Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto adeguato confermare i risultati del test dello scorso anno, nonostante la prova sia risultata illegittima. “Grazie a tale cabala – puntualizzano gli studenti, come riportato da SkyTg24 – si bloccano le successive immatricolazioni per scorrimento e non sono autorizzate comunque ammissioni dei primi ricorrenti vittoriosi in sovrannumero. Ciò, evidentemente non ristora chi ha impugnato la graduatoria né pone rimedio ai danni del sistema TOLC-Med, ma, anzi, si limita a creare un’ulteriore disparità, lasciando un migliaio di posti non assegnati. Nella consapevolezza delle peculiarità dei singoli ricorsi, auspichiamo che il ministero e il Governo prima o il Consiglio di Stato, che tra qualche giorno si pronuncerà sulla richiesta di ammissione sovrannumeraria dei ricorrenti pongano vera giustizia per i tanti studenti pregiudicati da un sistema irrazionale e, secondo il Tar Lazio illegittimo“. Rinviati invece a data da destinarsi i test previsti per febbraio 2024.

I cambi

Il sistema dei test d’ammissione a Medicina aveva già subito una modifica per il 2024. Il quale prevedeva la partecipazione degli studenti di quarto anno delle scuole superiori, così come per il 2023, ma anche un tempo massimo di 90 minuti. I quesiti totali saranno 50 e riguarderanno le seguenti materie: comprensione del testo, biologia, chimica, fisica, matematica, logica.

