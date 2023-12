Testata durante partita di calcio e sviene, attaccante 23enne in ospedale

Lanciato l'allarme, il calciatore è stato soccorso dai medici del 118 che hanno deciso di trasportarlo al pronto soccorso per accertamenti

Un calciatore 23enne è stato trasportato in ospedale a causa di un infortunio in campo. E’ successo ieri (domenica 17 dicembre) a Volta Mantovana ,nel corso di una partita di Seconda categoria. Il giovane giocatore del Quistello, secondo quanto pubblica “La Gazzetta di Mantova” , avrebbe rimediato una botta alla testa in un contrasto di gioco con un avversario del Voltesi ed è svenuto per alcuni minuti.

L’intervento dei medici

Lanciato l’allarme, il calciatore è stato soccorso dai medici del 118 che hanno deciso di trasportarlo in ospedale per accertamenti. Il ragazzo è stato sottoposto ad una Tac in via precauzionale.