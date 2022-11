Teste di terracotta ritrovate nel Catanese, il Tenente colonnello Pacetto al QdS: “Ecco come le abbiamo recuperate” – VIDEO

L'intervista al Tenente colonnello della Guardia di Finanza di Catania, Massimiliano Pacetto, sul sequestro delle teste di terracotta.

Recupero importante quello effettuato dai militari della Guardia di Finanza di Catania e che ha riguardato due pregevoli teste di terracotta di origine ellenica.

I due reperti, frutto a quanto pare di scavi archeologici clandestini, sono stati sequestrati in occasione di un controllo nei confronti di due individui che è avvenuto nelle scorse ore sul territorio etneo.

Le tue teste di terracotta sono state esposte all’interno della sala Koiné del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania della Guardia di Finanza alla quale hanno preso parte il Rettore dell’Università etnea Francesco Priolo, il Tenente colonnello dei gruppi della Guardia di Finanza di Catania Massimiliano Pacetto e la Sovrintendente dei Beni culturali di Catania Donatella Aprile.

Teste di terracotta, presto l’esposizione al pubblico

Il Rettore Priolo ha sottolineato che, grazie alle analisi effettuate, è stato possibile “in maniera precisa e sicura i reperti e, quindi, autenticare” che si tratta di ritrovamenti risalenti al V secolo a.C. e che adesso potranno essere “fruiti da tutti la popolazione”.

Per i due reperti verrà prossimamente realizzato un allestimento specifico, così come annunciato dalla Sovrintendente dei Beni culturali etnea. Verranno inoltre effettuati degli ulteriori accertamenti per specificare l’esatta provenienza delle due teste di terracotta.