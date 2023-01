Tifo violento, Piantedosi: “Sanzioni saranno adeguate a gravità episodi

Gli ultras di Paganese e Casertana sono venuti in contatto nei pressi dello stadio Marcello Torre: il bus degli ospiti dato alle fiamme

“Discuteremo le sanzioni con il capo della Polizia e con gli organismi del Viminale. Le sanzioni saranno adeguate alla gravità di questi episodi, che dimostrano un modo di vivere lo sport in maniera diversa da quella che noi immaginiamo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine della inaugurazione della Palestra della legalità a San Basilio, parlando degli scontri incidenti avvenuti ieri a Pagani.

Il ministro: “Intendo agire con la massima precauzione“

“Le sanzioni saranno applicate in termini di massima prevenzione. Intendo agire con la massima precauzione”, ha aggiunto il titolare del Viminale. “Non è possibile che ogni domenica anche per il calcio minore – ha continuato Piantedosi – siano impiegate risorse così cospicue delle forze dell’ordine. Non è possibile vedere episodi come quelle di ieri”. “Non dobbiamo fare di queste situazioni qualcosa che ci passa sotto il naso senza che ne consideriamo l’importanza. L’impostazione – ha concluso – sarà massima precauzione, quando ci saranno degli indicatori adotteremo delle misure anche più dure”. Alla domanda se tra le misure potrebbe esserci anche il divieto di trasferta per le tifoserie più violente, il ministro ha risposto: “Vediamo. Bisogna agire nella prevenzione massima e vedere il fenomeno nella sua complessità”.