Tim, nuove deleghe: Figari nominata presidente, Labriola confermato amministratore delegato

Il Consiglio di Amministrazione di TIM si è riunito oggi, per la prima volta dopo il rinnovo deliberato dall’Assemblea dei Soci, nominando Alberta Figari Presidente e confermando Pietro Labriola Amministratore Delegato. A Salvatore Rossi e a tutti i Consiglieri e Sindaci uscenti vanno i migliori ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni.

Tim, i saluti di Salvatore Rossi

“Lascio TIM con sentimenti di grande stima e amicizia nei confronti delle persone che vi ho conosciuto e di profonda riconoscenza per tutto ciò che mi hanno insegnato”, ha commentato Salvatore Rossi. “Vi ho trascorso quasi cinque anni, a tratti duri, a tratti esaltanti. Faccio i miei più calorosi auguri al Consiglio entrante perché contribuisca ad assicurare a questa azienda il futuro prospero che merita”.

Tim, le parole di Alberta Figari

“Sono entusiasta di poter portare il mio contributo per il futuro di una grande azienda italiana, strategica per il Paese”, ha sottolineato Alberta Figari, Presidente di TIM. “Credo fortemente nel dialogo fra le parti e lavoreremo nell’interesse di tutti gli azionisti e stakeholder per portare avanti un percorso di crescita e sviluppo grazie al supporto di tutti i dipendenti e del management”.

Le nuove deleghe di Tim

L’assetto delle deleghe prevede:

alla Presidente le attribuzioni da legge, Statuto e documenti di autodisciplina;

all’Amministratore Delegato, in sintesi, tutti i poteri necessari per compiere gli atti pertinenti all’attività sociale, ad eccezione dei poteri riservati per legge, Statuto e regole di autodisciplina TIM al Consiglio di Amministrazione, nonché la delega in qualità di Delegato alla Sicurezza, per la gestione di tutti gli asset e le attività di TIM strategici rispetto alla sicurezza e alla difesa nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto poi all’accertamento del possesso dei requisiti d’indipendenza ai sensi dell’art. 148 del decreto legislativo n. 58/1998 e del Codice di Corporate Governance dei Consiglieri Domitilla Benigni, Paola Camagni, Federico Ferro Luzzi, Paola Giannotti De Ponti e Umberto Paolucci, nonché della Presidente Alberta Figari, alla luce delle attribuzioni e del ruolo assegnatole. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato il possesso dei requisiti d’indipendenza ai sensi dell’art. 148 del decreto legislativo n. 58/1998 del Consigliere Siragusa.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato la costituzione al proprio interno di un Comitato per il controllo e i rischi, un Comitato per le nomine e la remunerazione, un Comitato per le parti correlate e un Comitato sostenibilità.

La composizione dei Comitati è la seguente:

Comitato per il controllo e i rischi: Federico Ferro Luzzi – Presidente, Paola Camagni e Paola Giannotti De Ponti;

Comitato per le nomine e la remunerazione: Paola Giannotti De Ponti – Presidente, Domitilla Benigni e Umberto Paolucci;

Comitato parti correlate: Paola Camagni – Presidente, Federico Ferro Luzzi, Umberto Paolucci;

Comitato sostenibilità: Alberta Figari – Presidente, Domitilla Benigni, Giovanni Gorno Tempini, Pietro Labriola e Stefano Siragusa.

Sono stati inoltre confermati, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di TIM, il Chief Financial Officer Adrian Calaza Noia, e, quale Segretario del Consiglio di Amministrazione, il General Counsel Agostino Nuzzolo.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato la nomina del Sindaco Anna Doro quale componente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (la cui composizione è disponibile all’indirizzo https://www.gruppotim.it/it/gruppo/governance/organismo-di-vigilanza.html).