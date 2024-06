Carini, l’intera comunità piange Tommy Di Giacomo: “Una vita spezzata troppo presto”

In queste ore, l'intera comunità di Carini si è stretta intorno al giovane Tommaso Di Giacomo, detto "Tommy". "Un bravissimo ragazzo, sono senza parole" - uno dei diversi commenti su Facebook dopo il tragico incidente stradale nel trapanese

A seguito di un terribile incidente stradale sulla statale 187 vicino lo svincolo Buseto Palizzolo (nella zona di Trapani), nelle scorse ore ha perso la vita il giovane Tommaso Di Giacomo. Abitante di Carini (Palermo), il 22enne si trovava a bordo di una Peugeot prima di schiantarsi contro una Panda (arrivata dall’altra parte della strada) per poi scontrarsi contro un palo dell’illuminazione. Purtroppo, “Tommy” è morto sul colpo e ogni tentativo di soccorso è stato insufficiente.

Morte Tommy Di Giacomo: “Sono sconvolta, è troppo presto”

In queste ore, l’intera comunità di Carini si è stretta intorno al giovane Tommaso Di Giacomo, detto “Tommy“. “Un bravissimo ragazzo, sono senza parole” – uno dei diversi commenti su Facebook dopo la tragica vicenda dell’incidente stradale. “Tommy, che la terra ti sa lieve” – scrive Erika. “Sono sconvolta – afferma Simona – non ho parole”. E ancora: “Un’altra vita spezzata troppo presto” , tra i tanti messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social dopo la tragica vicenda che è costata la morte di Tommaso Di Giacomo, giovane ragazzo appena 22enne di Carini, vicino Palermo.

L’incidente mortale a Buseto Palizzolo sulla Statale 187

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a scontrarsi dovrebbero essere state due auto: una Peugeot 3008 e una Fiat Panda. In seguito all’impatto, avvenuto nei pressi di una stazione di rifornimento lungo la Statale 187, per il giovane alla guida della Peugeot non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che purtroppo non hanno potuto fare niente per salvare la vita del giovane. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. In corso le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia e le eventuali responsabilità.