Topo semina il panico in spiaggia, bagnanti tentano di afferrarlo: il VIDEO

Un piccolo topolino ha seminato il panico sulla spiaggia di Passoscuro, sulla costa laziale.

Mentre le persone erano tranquillamente sdraiate a prendere il sole, il ratto ha fatto all’improvviso la sua comparsa, seminando panico e sorpresa.

I bagnanti hanno cercato di afferrare il topo

Il video, girato sulla spiaggia di Passoscuro, è stato diffuso da Welcome to favelas e mostra delle persone che stanno rincorrendo un topo.

Nelle immagini, tra gambe, piedi, costumi e lettini, spunta l’animale che, sulla sabbia, stava cercando una via di fuga per non essere bloccato.

I bagnanti, anche incautamente, hanno tentato di prenderlo, non riuscendoci: il topo, spaventato, è riuscito infatti a fuggire.