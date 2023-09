Torino, aereo delle Frecce Tricolori si schianta: morta una bambina [VIDEO]

Incidente a Torino. Un aereo MB.339 delle Frecce Tricolori ha perso quota schiantandosi mentre era in fase di decollo per un'esercitazione.

Incidente a Torino in località Caselle. Un aereo MB.339 delle Frecce Tricolori ha perso quota schiantandosi mentre era in fase di decollo nel corso di un’esercitazione in vista di una esibizione in programma per domani. Il pilota si è lanciato con il paracadute dal velivolo in fase di caduta.

Coinvolta nell’incidente un’auto. Una bimba di 5 anni ha perso la vita nell’impatto travolta dalle fiamme. Il fratello di 9 anni, ustionato, è stato condotto in ospedale insieme ai genitori. Questi ultimi sono rimasti ustionati dal fuoco dovuto all’esplosione.