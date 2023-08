Torna la banda spacca vetrine: preso di mira negozio di telefonia a Palermo

I ladri, forse disturbati da alcuni rumori, sono andati via senza rubare nulla. La polizia ha acquisito le immagini riprese da un pub vicino

Torna in azione a Palermo la banda spacca vetrine. Ignoti, usando la consueta tecnica di sfondare l’ingresso dell’esercizio commerciale preso di mira con un’auto come “ariete”, hanno fatto irruzione in un negozio di telefonia in via Napoli.

Il colpo ripreso dalle telecamere

I ladri, forse disturbati da alcuni rumori o da qualche passante, sono andati via senza rubare nulla. Indagini in corso da parte della polizia, anche grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza di un locale di ristorazione vicino al negozio.