Palermo, banda spacca vetrine scatenata: raid in ristoranti e bar

Tornano a colpire i ladri dal metodo collaudato divenuti l'incubo degli esercenti palermitani.

Dopo Louis Vitton, il negozio di lusso di via Libertà, il Villaermosa caffè in pieno centro e il bar Wisser in zona ospedale Civico, la banda spacca vetrine, incubo dei negozianti del capoluogo siciliano, ha preso di mira, ieri notte, altri due esercizi commerciali.

I colpi all’alba

A ricevere l’indesiderata visita dei malviventi sono stati il ristorante Bioesserì in via La Farina e, poco dopo, il bar Rosanero di via XX Settembre. Stando all’orario riportato dalle telecamere di sorveglianza i colpi sarebbero avvenuti poco prima dell’alba verso le 5.

Metodo collaudato

Solita la dinamica, con due uomini che hanno mandato rotto le vetrine del ristorante e del bar mandandole in frantumi prima di portare via i soldi contenuti nelle casse per poi fuggire a bordo di un’auto.