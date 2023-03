Entra in funzione il nuovo sistema di videosorveglianza a Gravina di Catania

GRAVINA – È attivo da qualche giorno il nuovo servizio di videosorveglianza che permette di sorvegliare contemporaneamente diversi punti sensibili del comune grazie a circa 40 telecamere posizionate sul territorio. L’ammodernamento si è reso necessario per le criticità del precedente sistema, che non consentiva il monitoraggio contemporaneo di tutte le videocamere. Grazie al nuovo sistema, adesso, è possibile convogliare contemporaneamente tutte le immagini al comando della polizia municipale. L’accensione dei dispositivi è avvenuta dopo l’approvazione da parte del consiglio comunale del regolamento per la gestione dei dati sensibili nella seduta dello scorso 24 novembre.

Con il sistema di videosorveglianza vengono monitorati h24: le aree antistanti il municipio comunale; le aree antistanti il centro civico di via Vecchia San Giovanni; il parco Borsellino; il parco San Paolo; il parco Padre Pio; il parco Fasano; l’area antistante la chiesa di San Giuseppe in via Roma; l’area antistante la chiesa Madonna del Rosario in via Etnea; il cortile interno della scuola Tomasi di Lampedusa; ed infine i parcheggi della scuola Rodari – Nosengo su via Quasimodo, il cui sistema di videosorveglianza è stato realizzato grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Interno con il progetto “Scuole sicure”. “Con il nuovo sistema di videosorveglianza, in funzione da qualche giorno, si garantisce maggiormente la sicurezza dei gravinesi. – ha affermato il sindaco Massimiliano Giammusso – In particolare con il sistema di videosorveglianza comunale viene tutelato il patrimonio pubblico, viene effettuato un servizio di prevenzione e repressione di attività illecite, viene effettuato il controllo sulla viabilità urbana e viene monitorato il regolare conferimento dei rifiuti”.

“Un altro impegno della nostra Amministrazione comunale che viene portato a termine. – ha detto Enzo Santoro, assessore all’ecologia e alla sicurezza urbana – Con il restyling del sistema di videosorveglianza aumenta il controllo sulle nostre strade. Ringraziamo il Comandante della polizia municipale Michele Nicosia per l’ottimo lavoro che sta svolgendo in questa direzione”.

Soddisfatto anche dell’assessore alla transizione digitale Salvo Santonocito: “Con 40 videocamere attive sul territorio comunale Gravina diventa una città videocontrollata. Un grande risultato ottenuto grazie alla sinergia tra il nostro ufficio CED e la polizia municipale. Presto il servizio verrà implementato con l’integrazione di altre videocamere che ci permetteranno di video controllare anche altre zone del nostro territorio. Un importante servizio alla cittadinanza che siamo riusciti a realizzare grazie anche al lavoro del II° Servizio comunale”.