Tornado negli USA, le immagini della distruzione nel Mississippi, sale il numero delle vittime

Distrutti numerosi edifici a circa cento chilometri a nord est di Jackson. Sono 23, al momento, le vittime accertate

Sale ad almeno 23 il numero delle vittime del tornado che ha devastato il Mississippi, mentre decine di persone sono rimaste ferite ed almeno quattro risultano disperse.

Numeri che “sfortunatamente sono destinati a salire”, ammette l’agenzia statale per le emergenze, mentre continuano le operazioni di soccorso.

Circa 100 mila persone sono ancora senza elettricità, tra Alabama, Mississippi e Tennessee.

Devastate intere cittadine, severi blackout per decine di migliaia di persone. Operazioni di ricerca e salvataggio sono ancora in corso, in particolare nelle città di Silver City e Rolling Fork, quest’ultima descritta da un residente come “completamente distrutta”.

Almeno 13 morti si contano a circa 100 chilometri a nord-ovest di Jackson nella Sharkey County, dove si trova Rolling Fork, secondo il coroner della contea.

Un tornado, dopo le 20 ora locale (le 2 del mattino in Italia), si muoveva a circa 80 chilometri orari, abbattendo alberi e portando via i tetti delle case. Migliaia di persone sono rimaste intrappolate nelle loro case e la corrente si è interrotta non solo in Mississippi ma anche in Alabama e Tennessee.

Dziś w nocy przez USA przeszły silne burze i tornada. Poniżej film z miasta Rolling Fork (stan Missisipi), w które uderzyło tornado. https://t.co/SDJnOjmz3D — Artur Micek (@Artur_Micek) March 25, 2023

Alcuni video diffusi sui social mostrano alberi e case abbattute, elettrodomestici e mobili trascinati dall’acqua fuori dalle abitazioni. Lo stesso tornado “grande e distruttivo”, secondo il Servizio meteo nazionale, è stato segnalato vicino alla comunità di Coila, che ha emesso una ulteriore allerta per Rolling Fork, Silver City e nella vicina Anguilla.

Ci sono state almeno 11 segnalazioni di tornado in Mississippi e Alabama nelle ultime 24 ore, secondo il Centro per la previsione delle tempeste. Non è ancora chiaro se il disastro sia stato causato da uno solo o da più tornado.

Il Mississippi – ha twittato il governatore Tate Reeves – ha attivato tutti i servizi di supporto medico disponibili.