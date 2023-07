Torta alla marijuana, otto studenti universitari finiscono in ospedale: “Ho visto i fantasmi”

Diversi studenti hanno preparato e poi mangiato una torta alla marijuana: in quattro sono finiti in ospedale in preda alle allucinazioni

Otto studenti universitari sono finiti in ospedale a Monza dopo aver preparato e mangiato una torta a base di marijuana.

I giovani, quattro dei quali iscritti a Medicina, hanno accusato forti malesseri e, una volta arrivati carabinieri ed ambulanze, sono apparsi smarriti con evidenti difficoltà a spiegarsi.

Uno di loro, secondo quanto ricostruito, avrebbe raccontato di “aver visto fantasmi“.

Alcuni studenti sono finiti in ospedale: indagano i carabinieri

Alcuni ragazzi sono stati condotti in ospedale per esser curati dall‘intossicazione alimentare, mentre altri hanno rifiutato il trasporto.

I carabinieri, invece, hanno aperto immediatamente le indagini sulla provenienza della marijuana.