Tragedia a Palermo: morte cerebrale per il 13enne vittima di malore a scuola

Tragedia a Palermo: dichiarata la morte cerebrale di Cristian Miceli, il giovane 13enne che ieri si era sentito male a scuola

Tragedia a Palermo.

E’ stata dichiarata la morte cerebrale per Cristian Miceli, 13 anni ancora da compiere, che nella giornata di ieri si era sentito male a scuola, la Karol Wojtyla di Santa Flavia, accasciandosi al suolo.

Le condizioni del ragazzino palermitano erano apparse molto gravi sin dall’inizio, nonostante la rianimazione effettuata dalla dottoressa Anna Calcaterra con i sanitari del 118.

Fatale si è rivelata un’emorragia cerebrale sopraggiunta poco dopo.

Encefalogramma piatto: dichiarata morte cerebrale del giovane 13enne

I medici dell’ospedale dei Bambini di Palermo hanno fatto di tutto per salvare Cristian, ma oggi è arrivata la drammatica notizia.

Dopo una lunga notte, stamattina alle 10 è iniziata l’osservazione, che si è conclusa alle 16: l’encefalogramma è piatto e così è stata dichiarata la morte cerebrale.

Aperte le indagini: Porticello sotto shock

I Carabinieri di Bagheria hanno aperto subito le indagini: adesso, occorrerà capire se il pm stabilirà o meno l’autopsia. La comunità della borgata di Porticello, dove la famiglia vive, è shock. Anche a scuola in tanti hanno pregato per il giovane 13enne e organizzato veglie in suo onore.