Tragedia in Brasile: 14enne italiano muore dopo puntura di zanzara

Dramma in Brasile, dove un 14enne di Tolmezzo (Udine) ha perso la vita dopo essere stato punto da una zanzara.

Il giovane, Matteo Chieu., era partito per incontrare alcuni parenti della madre, originaria proprio del Paese sudamericano. Da capire se e quali patologie abbiano portato al decesso del ragazzo, che aveva terminato il primo anno di liceo scientifico.

Da chiarire la dinamica della morte del 14enne



Il ragazzo, subito dopo la promozione, era partito alla volta del Brasile per passare parte delle vacanze con i parenti materni. Il padre del ragazzo, noto commerciante cittadino, è immediatamente partito per il Sud America.

Si continua ad indagare per ricostruire la dinamica della tragedia. E’ stato confermato solo il suo ricovero in ospedale dopo la puntura dell’insetto. Sul suo profilo Facebook, la madre ha informato che il corpo sarà cremato. “Apprezziamo – ha aggiunto – tutte le preghiere e i messaggi di amore e affetto in questo momento molto doloroso per tutti noi che abbiamo conosciuto questo angelo molto speciale”.