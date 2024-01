Tragedia a Canicattì: trovato cadavere di un uomo all’interno di un deposito

Il corpo senza vita di un uomo di 57 anni è stato rinvenuto all'interno di un deposito di un'attività commerciale a Canicattì

Il cadavere di un uomo di nazionalità romena di 57 anni è stato trovato ieri notte all’interno di un deposito di un’attività commerciale a Canicattì nei pressi di Largo Aosta. Da giorni non si avevano notizie dell’uomo, e la moglie aveva anche denunciato la scomparsa ai poliziotti del locale commissariato.

Il tragico ritrovamento: l’uomo sarebbe morto da diversi giorni

In serata sono stati altri connazionali ad allertare le forze dell’ordine; giunti sul posto i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia che hanno trovato il corpo dell’uomo in fase di decomposizione: l’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe morto da alcuni giorni forse per cause naturali. Una circostanza che però dovrà trovare le dovute conferme da ulteriori accertamenti.

Sindaco dispone chiusura Istituto Euroform

Il sindaco Vincenzo Corbo, presente sul posto, ha firmato ordinanza di chiusura dell’Istituto Euroform, situato nei pressi del deposito dove è stato ritrovato il cadavere, per consentire lo svolgimento delle operazioni di disinfestazione.

