Tragedia in Belgio: bimba italiana di 6 anni muore all’asilo nido

Tragedia in Belgio.

Una bimba di 6 anni di origini italiane è infatti morta in un asilo nido in Belgio a seguito delle ferite riportate in una caduta: fatale per me una devastante emorragia cerebrale.

Secondo quanto dichiarato dall’educatrice che l’aveva in custodia, si sarebbe trattato di una caduta accidentale.

La ricostruzione, però, non convince le autorità locali che hanno aperto un’inchiesta per presunte percosse.

L’incidente è avvenuto in un asilo nido a Kessel-Lo, nei pressi di Lovanio. “La sua perdita ci lascia una voragine nel cuore”, hanno scritto i genitori sui social.