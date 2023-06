Ancora sangue in cantiere, tragedia sul lavoro nel Catanese: morto operaio

L'ennesimo incidente mortale sul lavoro si è verificato nelle scorse ore a Misterbianco, in provincia di Catania.

Tragedia sul lavoro a Misterbianco, in provincia di Catania: la vittima è un uomo di 56 anni, vittima di un incidente in un cantiere edile.

Ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non si conoscono, al momento, le generalità della vittima.

Tragedia sul lavoro a Misterbianco, incidente in cantiere edile

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 11 di questa mattina, l’operaio sarebbe rimasto coinvolto in un incidente mentre lavorava in un cantiere edile di via Famiglia Santagati. Ogni tentativo di rianimare il 56enne, purtroppo, si è rivelato inutile.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, e i carabinieri di Misterbianco e del Nucleo Ispettorato del Lavoro per eseguire i rilievi necessari per comprendere l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Quella appena trascorsa è stata una mattinata difficile per la città di Misterbianco, visto che in quella stessa area del Catanese si è verificato anche un grave incidente stradale. Il bilancio del sinistro – che ha coinvolto un mezzo pesante e uno scooter lungo la Statale 121 – è di un ferito, un centauro. Anche in questo caso si è rivelato necessario l’intervento delle forze dell’ordine e degli operatori del 118 per trasferire il malcapitato in ospedale.

Immagine di repertorio