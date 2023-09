Tragedia sul lavoro per operaio nel Messinese, cade dal ponteggio e muore

Tragedia sul lavoro nel Messinese. Un operaio cinquantenne, Tindaro M., è morto dopo essere caduto da un ponteggio in un cantiere edile privato

Tragedia sul lavoro nel Messinese. Un operaio cinquantenne, Tindaro M., è morto dopo essere caduto da un ponteggio in un cantiere edile privato a Scala Torregrotta. Sull’infortunio mortale indagano i carabinieri.

L’incidente sul lavoro

L’uomo aveva 54 anni, si trovava sull’impalcatura per fare dei lavori ad una proprietà privata, ad un certo punto prima la caduta e la tragedia. L’operario sarebbe morto sul colpo, da quanto emerge dalle prime informazioni. Adesso i carabinieri dovranno accertare le misure di sicurezza adottate e la dinamica dell’incidente.

Due in un giorno, Sicilia e Lazio

Un operaio di 48 anni, A.M., è morto mentre lavorava all’installazione di cavi internet in un’azienda nella zona industriale di Lamezia Terme, precipitando da un’altezza di 10 metri. L’uomo ha perso i sensi e i sanitari del 118 arrivati sul posto hanno tentato di rianimarlo ma è deceduto. Sull’infortunio indagano i carabinieri di Lamezia Terme. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.

