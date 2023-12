Tragedia a Catania, 49enne muore travolto da mezzo pesante: soccorsi inutili

L'uomo è stato trasportato all'ospedale Policlinico di Catania, ma le ferite si sarebbero rivelate troppo gravi.

Un uomo di 49 anni è morto tragicamente nella giornata di ieri, giovedì 7 dicembre, all’interno di un parcheggio privato di Nesima a Catania. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima sarebbe stata investita da un mezzo pesante che stava effettuando una manovra.

I soccorsi e il decesso

Il 49enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato urgentemente al Pronto Soccorso dell’ospedale Policlinico. Qui, nonostante i tentativi dei medici, è deceduto a causa delle ferite riportate che si sono rivelate fatali.

Non è ancora nota l’identità della vittima, così come è ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della Polizia Municipale.