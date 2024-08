Immane tragedia a Palermo, bambino di 3 anni annega in piscina

Una nuova tragedia in Sicilia: sul posto 118 e polizia per chiarire la dinamica della vicenda.

Dolore a Palermo, per l’esattezza nella frazione marinara di Barcarello, dove un bambino è morto annegato nella piscina di un’abitazione privata.

La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 2 agosto 2024.

Bambino morto in piscina a Palermo

Rimane da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo, un bambino di tre anni le cui generalità non sono ancora note, sarebbe annegato nella piscina di un’abitazione privata di via del Tritone a Barcarello. I familiari hanno lanciato l’allarme al 112, ma purtroppo per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre ai soccorritori, anche gli agenti di polizia per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La tragedia di Palazzolo Acreide

Una stagione estiva ricca di tragedie in Sicilia, spesso con protagonisti anche piccolissimi. Lo scorso giugno, l’intera isola è rimasta sotto shock per la morte del piccolo Vincenzo Lantieri, finito in un pozzo durante una gita con lo staff di un campo estivo nelle campagne di contrada Falabia a Palazzolo Acreide (SR). Una vicenda che per tanti versi ha ricordato quella di Alfredino, vittima di quello che è passato alla storia come “l’incidente di Vermicino”, e sulla quale sono in corso i dovuti accertamenti.

Immagine di repertorio