Tragedia sulla Palermo-Sciacca, uomo si lancia dal viadotto e perde la vita

Alcuni automobilisti lo avevano visto parcheggiare la propria auto a ridosso di guardrail.

Nuova tragedia sulla Palermo-Sciacca, dove questa mattina un uomo è morto dopo essersi lanciato da un viadotto nei pressi dello svincolo per Villagrazia.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Pochi minuti prima aveva posteggiato la sua auto, una Mazda 2, a ridosso di un guardrail.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno assistito alla scena e chiamato i soccorsi, ma all’arrivo dei carabinieri e dei sanitari del 118 per l’uomo, che ha fatto un volo di 80 metri circa, non c’era più nulla da fare. Poche ore prima sulla stessa Palermo-Sciacca, all’altezza di Giacalone, si era verificata un’altra tragedia: un incidente in cui avevano perso la vita un bambino di 16 mesi e una ragazza di 20 anni.