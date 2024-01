Tragedia infinita in strada, auto si ribalta e finisce in mare: morto 19enne

Un giovane 19enne ha perso tragicamente la vita dopo essersi ribaltato con la propria auto finendo poi in mare

Tragedia immane in provincia di Cagliari, dove un 19enne è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 195 a Capoterra. L’auto guidata dal giovane avrebbe urtato un’altra vettura che arrivava dal senso opposto per poi uscire di strada, ribaltarsi e finire in mare. La vittima è morta sul colpo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 di mercoledì mattina all’altezza di La Maddalena spiaggia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale di Capoterra e il 118.