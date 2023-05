Tragico schianto tra Panda e Punto: muore donna 45enne, grave il figlio

La dinamica dello schianto è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea.

Un rumore sordo di lamiere contorte, accompagnato dallo stridere dei freni, nella tarda sera di ieri ha fatto capire che l’incidente capitato a Borgofranco d’Ivrea, in provincia di Torino, doveva essere di quelli paurosi. Il bilancio dello scontro tra una Fiat Panda e una Fiat Grande Punto all’incrocio tra la provinciale 73 e via Ruffini è infatti gravissimo. A perdere la vita è la 45enne Maria Puglia, residente in Valle d’Aosta, morta sul colpo.

Due i feriti dell’altra vettura

Versa invece in gravi condizioni il figlio 23enne che era con lei in auto: si trova ricoverato al Cto di Torino ma non in pericolo di vita. Sull’altra vettura viaggiavano un ragazzo e una ragazza di 28 e 22 anni, residenti a Borgofranco e Montalto Dora: sono stati ricoverati all’ospedale Giovanni Bosco. La dinamica dello schianto è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea.