Trapani, donna carica in auto strano oggetto: era una bomba: palazzi evacuati

Allarme bomba questa mattina a Trapani proprio nel giorno dell'80° anniversario del bombardamento delle forze alleate

Trova un oggetto di forma cilindrica in uno scantinato, lo preleva e lo carica in auto credendo si trattasse di un reperto archeologico. Soltanto un’appendice strana che fuoriusciva dallo stesso ha insospettito una donna di Trapani, a quel punto pronta ad avvertire le forze dell’ordine. Si tratta di un ordigno bellico, preso in consegna dagli artificieri e dagli agenti della Polizia di Stato non prima di avere fatto evacuare i palazzi della zona e avere chiusa l’area al traffico. Una vicenda resa particolare dal fatto che oggi, nella “città dei due mari”, per ironia della sorte, ricade l’ottantesimo anniversario del bombardamento di Trapani da parte delle forze alleate. Questa mattina tra l’altro ci son state manifestazioni per la pace.