Trapani, incendio sul lungomare: il forte vento non aiuta

A Trapani dalle ultime ore è in corso un incendio molto ampio che è partito dalla vegetazione ed è arrivato a minacciare anche parte della spiaggia. Le attività commerciali presenti nella zona hanno per un po’ temuto il pericolo, ma grazie all’intervento dei vigili del fuoco le fiamme sono state circoscritte. Un fattore non aiuta nello spegnimento: il vento, che è forte e alimenta il fuoco.

La zona colpita

La zona colpita dall’incendio a Trapani, sviluppatosi in queste ore, è sul lungomare in corrispondenza dell’ex tonnara Tipa. Il rogo sarebbe ancora in corso, ma sul posto vi sono i vigili del fuoco al lavoro.