Trapani, rapina turista in pieno centro: incastrato dalle telecamere

Un 25enne di origini tunisine aveva prima dato indicazioni al turista per poi spingerlo alle spalle e rubargli carte di credito e cellulare

Prima qualche drink insieme poi la rapina. Vittima un turista polacco che in via Fardella, in pieno centro a Trapani, è stato scaraventato a terra e derubato da un 25enne di origini tunisine che è stato fermato dagli agenti della Squadra mobile.

Il giovane straniero aveva fornito delle indicazioni al turista, accompagnandolo in un bar dove insieme aveva consumato delle bevande. Entrambi si erano poi diretti verso la struttura ricettiva in cui il polacco alloggiava ma durante il tragitto il tunisino aveva spinto dalle spalle il turista, facendolo cadere a terra e rubandogli le carte di credito e il cellulare, dileguandosi poi in sella a una bici.

Ad incastrarlo le telecamere di videosorveglianza

Grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza sono riusciti a risalire al rapinatore e dopo averlo rintracciato lo hanno portato in Questura, dove è stato riconosciuto dalla vittima. Il 25enne tunisino è stato sottoposto a fermo con l’accusa di rapina aggravata. Il provvedimento è stato convalidato dal gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere.