Trapani, studentessa finisce in ospedale dopo incidente in via Fardella

Nessuna grave conseguenza per la giovane, trasportata in ospedale per accertamenti.

Si ferma per fare passare una ragazza che stava attraversando sulle strisce pedonali e una studentessa, a bordo del suo scooter, finisce per tamponare l’auto che le stava davanti. L’incidente automobilistico a Trapani in via Fardella. Momenti di paura per la giovane, rimasta lievemente ferita dallo scontro.

Fortunatamente, una volta trasportata in ospedale è stato appurato che le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.