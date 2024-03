Trattori, agricoltori siciliani Cas: “Incontro sabato a Palermo”

Sabato si riunisce a Palermo il Comitato agricoltori siciliani (Cas). All'ordine del giorno la manifestazione del 22 marzo 2024.

Sabato si riunisce a Palermo il Comitato agricoltori siciliani (Cas). All’ordine del giorno la manifestazione del 22 marzo 2024 (ore 9,30) in piazza Indipendenza. E’ quanto rendono noto il segretario verbalizzante del Comitato Antonio Pappalardo e il presidente Lorenzo Giocondo invitando all’appuntamento, presso l’hotel Athenaeum in via Giannettino, 4, alle 15, i sostenitori e simpatizzanti degli agricoltori “che stanno portando avanti problematiche di interesse dell’intera Collettività, ad iniziare dalla bontà e dalla genuinità dei cibi, il grave stato di sofferenza dell’agricoltura in Sicilia, in Italia e in Europa, a causa di scelte sbagliate della Commissione Europea, che stanno penalizzando la produzione agricola regionale e nazionale”.

Oltre alla manifestazione, all’ordine del giorno la relazione del presidente, quella del segretario e la lettera al presidente della Regione Siciliana