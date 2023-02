Travolto da scooter in viale Michelangelo, 83enne muore a Villa Sofia

L'anziano travolto in viale Michelangelo a Palermo è morto dopo diversi giorni di agonia. L'autore dell'incidente è accusato di omicidio stradale.

È morto dopo oltre due settimane di agonia Salvatore Potenzano, 83 anni, l’anziano investito il 20 gennaio scorso da uno scooter lungo viale Michelangelo a Palermo.

L’uomo è deceduto a Villa Sofia dove si trovava ricoverato in gravi condizioni in rianimazione dopo essere giunto in codice rosso. L’anziano aveva rimediato delle gravi lesioni addominali.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe stato travolto da uno scooterista di 28 anni mentre stava rientrando da una farmacia. L’autore dell’incidente è accusato di omicidio stradale.

Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte della polizia municipale. Da comprendere se la pioggia possa aver inciso della dinamica dell’incidente.