Tre giorni di cultura e poesia a San Mauro Castelverde

Dal 25 al 27 agosto la III edizione del Festival di Poesia Paolo Prestigiacomo.

SAN MAURO CASTELVERDE (PA) – Andrà in scena nel fine settimana, dal 25 al 27 agosto, la III edizione del Festival di Poesia Paolo Prestigiacomo all’interno del quale ci sarà la premiazione della X Edizione del Premio Letterario “Paolo Prestigiacomo”. Tre giorni all’insegna della poesia per l’evento, fondato e diretto da Fabrizio Ferreri, che ha lo scopo di promuovere e riportare all’attenzione l’opera dello scrittore maurino Paolo Prestigiacomo (San Mauro Castelverde, 1947 – Roma, 1992), già allievo e amico di Aldo Palazzeschi.

“Il Festival di poesia Paolo Prestigiacomo, con il premio connesso – afferma il sindaco Giuseppe Minutilla – si conferma anche quest’anno tra gli eventi di punta della nostra programmazione. Crediamo fortemente nel valore rigenerativo della cultura, lavoriamo ormai da anni per valorizzare quanto il nostro territorio è capace di esprimere: cultura, prodotti tipici (dall’olio crastu al fiorello), un turismo selezionato attento alla qualità delle relazioni e al buon vivere. Grazie al lavoro realizzato in questi anni e alla partecipazione attiva della comunità possiamo dire che il nostro paese è finalmente riconosciuto per le sue peculiarità positive”.

“Ci spendiamo tanto, ogni anno, per il Festival di poesia Paolo Prestigiacomo – afferma il Direttore artistico Fabrizio Ferreri -. Ci preme tirare fuori tutta l’energia politica della poesia, “politica” in senso letterale, di (ri-)costruzione di polis. Contano certamente i tanti nomi importanti presenti al Festival, i premiati autorevoli di un Premio giunto ormai alla decima edizione e riconosciuto tra i più importanti in Italia, per noi però il Festival è soprattutto un processo continuo di riappropriazione dei luoghi e delle forme della vita collettiva attraverso l’azione della poesia”. La storia del Premio inizia nel 1993 e si è protratto per un totale di sei edizioni fino al 2007. Ripreso nel 2019 da Fabrizio Ferreri con il sostegno dell’amministrazione comunale e in collaborazione con Gabriella Sica e Nunzio Prestigiacomo, annovera tra i vincitori figure fondamentali della scena poetica italiana contemporanea.