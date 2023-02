Tredicenne resta appeso per 20 minuti alla sbarra del passaggio a livello: salvato dalla Polizia

Gli agenti della polizia locale di Nole (Torino) hanno tratto in salvo un ragazzo di soli tredici anni che, per cause ancora da accertare, è rimasto appeso per circa venti minuti alla sbarra del passaggio a livello della ferrovia Torino-Ceres. Secondo il suo racconto, il tredicenne si trovava vicino al passaggio a livello quando la sbarra si è alzata e lo ha agganciato, trascinandolo verso l’alto. Ma la dinamica è ancora al vaglio della polizia locale.