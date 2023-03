Trema la terra in Molise, scossa di magnitudo 4.6: nessun danno

Epicentro a Montagano in provincia di Campobasso

Un terremoto di magnitudo 4.6 è stato registrato alle ore 23.52 di martedì con epicentro a Montagano in provincia di Campobasso a una profondità stimata dall’Ingv di 23 chilometri.

L’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco non hanno ricevuto richieste di soccorso e segnalazione danni. Una situazione confermata dalle verifiche effettuate dalla Protezione civile. La scossa è stata distintamente avvertita in Molise, Abruzzo e Campania. A Campobasso centinaia di persone sono scese in strada munite di coperte e decise a passare la notte in auto. Nei giorni precedenti, in provincia di Campobasso, c’erano state diverse scosse, di lieve entità.