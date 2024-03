Trenitalia, apertura su bagagli e bici per il nuovo regolamento

La società ha annunciato che incaricherà un istituto universitario di svolgere una ricerca sul tema

Dopo le enormi polemiche e la sospensione del nuovo regolamento sui bagagli (con il lancio che era previsto per il primo marzo), Trenitalia ha avviato un tavolo di confronto con le associazioni dei consumatori e dei ciclisti. L’obiettivo è quello di affrontare con trasparenza e collaborazione il tema del nuovo regolamento sui bagagli e sul trasporto di bici e monopattini.

Trenitalia, dietrofront sul regolamento: le novità

Era previsto per il primo marzo, ma il lancio del nuovo regolamento sui bagagli e trasporti di Trenitalia ha suscitato enorme polemica da parte delle associazioni. In particolare, Trenitalia aveva preparato le nuove norme senza consultare i consumatori e le associazioni dei ciclisti.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

A questo punto, inevitabile la sospensione delle nuove normative e l’inizio del dialogo con le associazioni contro le misure previste da Trenitalia. La società, ha annunciato che incaricherà un istituto universitario di svolgere una ricerca su come trasportare bici e monopattini a bordo.

Trenitalia, le misure previste dal regolamento contestato

Ma cosa prevedeva la nuova normativa di Trenitalia? Come spiegato, questa riguardava la quantità e le dimensione dei bagagli a carico dei passeggeri, ma anche i trasporti di biciclette e monopattini. Nello specifico, il nuovo regolamento avrebbe imposto non più di 2 valigie a testa con misure inedite (max 161 cm in standard e premium, max 183 cm in executive e business), ma anche multe di 50 euro per chi non rispettava questa regola. Per monopattini e bici, invece, l’obbligo di essere riposti all’interno di una borsa e nelle cappelliere. Inoltre, i bagagli considerati in eccesso dovevano essere scaricati alla prima stazione utile.

Trenitalia, l’esito del confronto con le associazioni

Secondo quanto riportato da Assoutenti e Fiab, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta dopo l’incontro, le nuove misure dei bagagli trasportati saranno uguali per prima e seconda classe. Inoltre, ciascun passeggero potrà viaggiare con 2 bagagli oltre zaino, borsa ed effetti personali (anche l’eventuale passeggino). Infine, sarà notevolmente ridotta la multa prevista in caso di contrapposizione alla regola (in origine di 50 euro) e tutti i passeggeri saranno informati della nuova normativa al momento dell’acquisto del titolo di viaggio.