Stretta al transito di monopattini e bici elettriche: la nuova ordinanza del Comune di Palermo

Novità per il transito di monopattini e bici elettriche nel centro storico palermitano.

È stata emanata dal Comune di Palermo una nuova ordinanza volta a regolare la viabilità nelle principali zone pedonali del centro storico, via Maqueda e via Vittorio Emanuele. Su proposta dell’assessore al centro storico, Maurizio Carta, e in accordo con l’assessore alle attività produttive, Giuliano Forzinetti è stata data una stretta all’utilizzo di monopattini e bici elettriche nelle zone del centro storico di Palermo, in modo da riportare ordine, rendere sempre libera la corsia dedicata al transito dei mezzi di soccorso e garantire l’incolumità dei pedoni e degli utenti della mobilità dolce.

Cosa prevede l’ordinanza su monopattini e bici elettriche a Palermo

L’ordinanza è stata emessa anche a seguito delle riunioni del Comitato di monitoraggio territoriale presieduto dal Sindaco, delle riunioni del CPOSP presieduto dal Prefetto, delle riunioni con la I Circoscrizione e con le Commissioni consiliari alla mobilità e alle attività produttive.

Le numerose segnalazioni sul rispetto delle regole lungo via Maqueda e via Vittorio Emanuele e sulle condizioni di sicurezza di questi due assi pedonali hanno contribuito alla stretta, che prevede l’istituzione di una corsia centrale di 3,50 m di larghezza, delimitata da una striscia continua bianca, e il divieto di transito a monopattini elettrici (sia a noleggio che privati) e alle biciclette a pedalata muscolare o assistita, i quali dovranno essere condotti a mano per scongiurare incidenti.

Le società di noleggio monopattini e biciclette avranno l’obbligo di disattivare i mezzi o comunque ridurne la velocità a passo d’uomo, mentre le forze dell’ordine, coadiuvate con le associazioni d’arma, avranno il compito di vigilare sul rispetto dei divieti e delle regole.

Le parole di Carta e Forzinetti

Come dichiarato dai due assessori, Carta e Forzinetti: “Si tratta di un provvedimento importante e molto atteso dai fruitori del centro storico, residenti, commercianti e turisti, poiché agisce contemporaneamente sul contrasto ai fenomeni di abusivismo commerciale e sulla eliminazione di conflittualità d’utilizzo di due vie ormai ad altissima intensità di pedonalità e convivialità, incompatibili con la presenza di biciclette e monopattini, anche a tutela degli stessi utilizzatori della mobilità dolce.

Il provvedimento che regola in maniera chiara gli spazi e le modalità d’uso degli spazi favorisce un migliore e più tempestivo controllo da parte delle forze dell’ordine e dei soggetti preposti alla verifica del rispetto delle concessioni di suolo pubblico. L’ormai prossimo arrivo dei nuovi 30 vigili urbani dedicati ai controlli nelle aree a più alta intensità turistica consentirà di vigilare sul rispetto delle nuove regole”.

Inoltre, come specificato dall’assessore al centro storico, saranno presto presi altri provvedimenti riguardanti la rigenerazione urbana, per rendere più sicure e godibili le numerose attrazioni culturali che il centro storico di Palermo ha da offrire.

La dichiarazione del sindaco

In merito alla questione monopattini a Palermo, il sindaco Roberto Lagalla ha dichiarato: “La sicurezza, la qualità e la regolamentazione del centro storico è una delle proprietà del mio mandato per ridare piena dignità a una delle aree più attrattive della città. Per questo motivo abbiamo lavorato per avere tutte le migliori condizioni per poter introdurre regole più stringenti a tutela delle persone e degli spazi lungo via Maqueda e via Vittorio Emanuele. La segnalazione inequivocabile degli spazi dedicati ai dehors consentirà di facilitare i controlli e permetterà agli stessi esercenti di avere sicurezza nella collocazione degli arredi. Il centro storico è cambiato e quindi servono nuove e più adeguate regole di comportamento civico per rispettarne la bellezza e renderlo attrattivo e sicuro”.