Trent’anni fa il terremoto che devastò l’Irpinia: ecco cosa accadde il 23 novembre

Il 23 novembre è il 327º giorno del calendario gregoriano e mancano 38 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, anniversari, ricorrenze ed eventi da ricordare.

Almanacco del giorno, cosa si celebra il 23 novembre

Il 23 novembre la Chiesa Cattolica ricorda San Clemente I Romano (Papa e Martire), generalmente noto come Clemente Romano per distinguerlo dall’omonimo Alessandrino, è stato il 4º vescovo di Roma e Papa della Chiesa cattolica dall’88 al 97. La Chiesa cattolica e quelle ortodosse lo venerano come santo. Delle sue opere si conoscono uno scritto autentico, la Lettera alla Chiesa di Corinto, e molti altri di dubbia attribuzione, come la Seconda Lettera di Clemente. È considerato il primo papa della storia ad aver rinunciato al suo incarico, ma le fonti storiografiche sono dubbie e imprecise. È considerato un Padre della Chiesa.

In questa giornata si celebrano anche la Giornata Mondiale della Filosofia, “Metamorfosi dell’Umanesimo” – e la Giornata mondiale di Fibonacci, la festa annuale che onora uno dei matematici più influenti del Medioevo – Leonardo Bonacci.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono numerosi i nati del 23 novembre, che oggi festeggiano il proprio compleanno. Tra loro: il cantante Fred Buiscaglione, l’attore francese Vincent Cassel, l’attore Franco Nero e la comica palermitana Teresa Mannino.

Accadde oggi, 23 novembre

L’almanacco del giorno del 23 novembre si conclude con una serie di anniversari da ricordare.

1890 – Il primo jukebox entra in funzione nel Palais Royale Saloon di San Francisco

1936 – Esce il primo numero della rivista Life

1963 – Il primo episodio della serie televisiva di fantascienza Doctor Who, debutta sulla BBC

1967 – Si conclude in Vietnam la sanguinosa battaglia di Dak To

1971 – La Cina ottiene il seggio diTaiwan nel Consiglio di sicrezza delle Nazioni Unite

1980 – Terremoto dell’Irpinia: si verifica un sisma 6,9 della scala Richter con epicentro tra i comuni di Conza della Campania (AV), Teora (AV) e Laviano (SA), che causa circa 300.000 sfollati, 10.000 feriti e circa 3.000 morti

1991 – Solo un giorno prima della morte, Freddie Mercury, frontman dei Queen, annuncia al mondo di essere malato di AIDS

