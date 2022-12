Troina, ex Collegio Maria Addolorata pronto a rinascere con il Pnrr

La struttura ha ottenuto un finanziamento da un milione di euro per l’adeguamento funzionale. Ospiterà, a interventi completati, un villaggio solidale per disabili lievi

TROINA (EN) – Ammonta a un milione di euro il finanziamento per la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale dell’edificio dell’ex Collegio Maria Addolorata, per la realizzazione del progetto Dopo di noi per disabili lievi, che il Comune ha ottenuto nell’ambito di un bando del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) delle infrastrutture sociali.

A renderlo noto è stato il sindaco Fabio Venezia: “Continua a dare i suoi frutti – ha affermato – la strategia di programmazione dell’Amministrazione comunale. Oltre alle tante opere già finanziate, nel corso dei prossimi mesi partiranno molti altri cantieri e siamo in attesa di diversi altri finanziamenti. Fino all’ultimo giorno del nostro mandato amministrativo lavoreremo con il massimo impegno. Questo ulteriore obiettivo raggiunto ci lascia particolarmente soddisfatti poiché, oltre che a rispondere alle esigenze delle tante famiglie che quotidianamente si confrontano con il problema della disabilità, a cantiere finito la gestione della struttura consentirà l’occupazione di circa 10 unità lavorative”.

L’immobile di via Conte Ruggero, ex Istituto pubblico per assistenza e beneficenza (Ipab) adibito a ricovero per minori fino agli inizi degli anni Novanta, grazie a un finanziamento di 312 mila euro, ottenuto nell’ambito dell’Azione 9.3.5 del Po Fesr 2014-2020 dell’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, ospiterà infatti il progetto Abitare insieme, un villaggio solidale nel cuore del centro storico che, attraverso la modalità di co-housing, permetterà a alcuni disabili lievi con disagi compatibili, di sperimentarsi in un percorso comune di autonomia e integrazione, con l’ausilio di operatori, tecnici e volontari.

“Si tratta di un finanziamento – ha spiegato il vice sindaco e assessore comunale ai Lavori pubblici, Alfio Giachino – che ci consentirà di completare in maniera definitiva la ristrutturazione dell’edificio, in cui sono attualmente in fase di esecuzione e conclusione i lavori che hanno riguardato la totale ristrutturazione del piano terra. Questo progetto l’abbiamo pensato come la naturale prosecuzione del primo e ci consentirà di completare la ristrutturazione di una significativa struttura, situata sulla dorsale principale del centro storico, che sarà resa completamente funzionale per la quotidianità di persone con lieve disabilità”.

“L’azione di riqualificazione del centro storico – ha concluso Giachino – non passa soltanto dai lavori di natura prettamente stradale, ma è necessario avere anche una strategia di recupero del patrimonio immobiliare e, questo ulteriore finanziamento, va anche verso questa direzione”.